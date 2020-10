Deputado Cobra Repórter participa da liberação de recursos para a Cidade

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, participou da liberação de recursos para a instalação da Cidade Industrial de Londrina feita pelo governador Ratinho Junior ontem (15), na sede da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil). São R$ 23,94 milhões para a construção do loteamento e da infraestrutura de instalação da Cidade Industrial.

“Esse era um sonho que nunca tinha saído do papel e agora finalmente se tornou realidade na gestão Ratinho Junior. É um momento histórico para impulsionar a industrialização e consequentemente gerar emprego e renda”, disse o deputado Cobra Repórter. A obra deve ser concluída em 18 meses.

O futuro parque industrial será construído na região norte da cidade e terá uma área de 6 mil metros quadrados, dividida em lotes para a instalação de empresas de diferentes setores. A previsão é gerar cerca de 12 mil empregos diretos e indiretos.

“Queremos levar indústrias para o Interior. E só podemos fazer isso com mais infraestrutura, energia, gás e mão de obra qualificada. Estamos planejando um novo marco do gás para trazer essa alternativa para o Norte do Estado, e melhorando a logística da região. Esse conjunto de medidas amplia os olhares dos empresários e investidores para a cidade”, explicou o governador Ratinho Junior.

O objetivo também é ampliar a participação do setor industrial na economia do município. Atualmente, comércio/serviços responde por aproximadamente 80% do Produto Interno Bruto (PIB) de Londrina, enquanto a indústria tem 18%.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp