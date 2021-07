Deputado Cobra Repórter participa de reunião com setor produtivo em busca de união em prol do desenvolvimento de Londrina

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, participou ontem (2), de uma reunião com representantes do setor produtivo de Londrina e os deputado Tiago Amaral e Tercílio Turini para discutirem propostas para alavancar o desenvolvimento de Londrina.

Participaram representantes da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Sociedade Rural do Paraná, Federação da Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (FACIAP), Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR), Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval) Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

"Considero esta reunião muito importante para retomar as ações, com toda a sociedade unida, em prol do desenvolvimento de Londrina. Somente desta forma teremos força e representatividade junto aos órgãos do governo. Esta união é fundamental para garantir o desenvolvimento com geração de emprego e renda", afirmou Cobra Repórter.

Algumas ações foram definidas como prioritárias pelo grupo que se reuniu hoje, entre elas está a realização de entrevistas coletivas com representantes do setor produtivo e deputados estaduais para pautar os assuntos importantes e fazer prestação de contas sobre as ações e o grupo fará reuniões mensais de trabalho. Também ficou definido que o grupo irá se reunir a cada três meses com o governador Ratinho Junior para discutir os assuntos importantes para Londrina e região.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp