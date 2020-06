Deputado Cobra Repórter quer apoio do exército para evitar superlotação nos ônibus

“Tenho já, por diversas vezes, informado o governador Ratinho Junior e também a Assembleia Legislativa do Paraná, sobre as aglomerações nos ônibus e nos terminais de passageiros que vem ocorrendo em praticamente todas as cidades do nosso Estado! Pois bem, agora, estou solicitando o uso das forças da União com a utilização de soldados Militares na organização das filas do transporte urbano e intermunicipal”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

Com esse apoio do Exército, o deputado acredita que será possível impedir as superlotações nos ônibus, nos terminais e também monitorar a obrigatoriedade do uso de máscaras em cumprimento à lei estadual. “Os ônibus estão cheios, as filas são enormes, sem distanciamento mínimo entre as pessoas tornando um ponto de contágio do novo coronavírus”, destacou Cobra Repórter.

Londrina

Em Londrina, soldados do Tiro de Guerra já estão ajudando a organizar passageiros nos terminais de ônibus da cidade. Segundo a prefeitura, eles orientam os usuários na hora de formar filas e manter a distância, além de pedir para que aguardem um veículo extra, evitando a aglomeração de pessoas no mesmo ônibus.

Filas De Bancos

Vale lembrar que, no início de maio, o deputado estadual Cobra Repórter apresentou um requerimento, na Assembleia Legislativa, pedindo o apoio do exército para evitar aglomerações em agências da Caixa Econômica Federal (CEF) nas cidades do Paraná.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp