Deputado Cobra Repórter quer fiscalização na rede elétrica de colégios de Londrina

O deputado Cobra Repórter (PSD) apresentou ontem (12) um requerimento, que já foi aprovado na Assembleia Legislativa, solicitando providências urgentes para que o governo do estado faça uma vistoria na rede elétrica de aparelhos de ar condicionado no Colégio Estadual Marcelino Champagnat de Londrina e também no Instituto de Educação Estadual de Londrina (IEEL).

A medida foi tomada depois de várias reclamações de pais e alunos destas instituições de ensino. O deputado Cobra Repórter (PSD) disse que a tragédia que matou 10 jovens no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, também motivou o pedido.

“É inadmissível que nossas crianças e adolescentes corram esse risco. A escola tem que ser um ambiente seguro! E é por isso que estamos exigindo uma fiscalização minuciosa por parte do governo do estado nestes estabelecimentos de ensino”, explicou o deputado.