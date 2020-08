Deputado Cobra Repórter quer voto de louvor aos policiais que salvaram a vida de criança afogada em Londrina

“A polícia militar de Londrina salvou a vida de mais uma criança vítima de afogamento! Um vídeo mostrando como foi o atendimento brilhante da equipe chamou a atenção e emocionou internautas ontem, 31. As imagens mostram a equipe em ação reanimando o menino e o desespero da família ao ver a criança desacordada”, explicou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai).

Nesta manhã, policiais da 4ª Companhia da Polícia Militar, liderados pelo Tenente Emerson Castro junto com os soldados Almeida e Pegorari, prestaram socorro a uma criança de apenas 2 anos, que se afogou em uma piscina. Eles chegaram até a residência localizada no Conjunto Hilda Mandarino (Zona Norte) e imediatamente realizaram os primeiros socorros reanimando a criança. No caminho do hospital, os policiais militares receberam o auxílio do Siate. O menino está internado, o estado de saúde dele é estável.

“Por conta desta ação, apresentei um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná, solicitando voto de louvor aos policiais militares que salvaram o garoto. São profissionais que, na minha opinião e acredito que na da família desse menino também, são heróis de farda”, destacou o deputado Cobra Repórter.