Deputado Cobra Repórter reforça importância da instalação do ILS no aeroporto de Londrina

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apresentou ontem (8), na Assembleia Legislativa, um requerimento ao secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, solicitando providências urgentes para a implantação do Sistema de Pouso por Instrumentos, o famoso ILS, de altíssima precisão, no aeroporto Governador José Richa, em Londrina.

O deputado destaca que o Sistema de Pouso por Instrumento (ILS- Instrument Landing System), é um dispositivo que fornece ao piloto duas informações essenciais: o eixo da pista e a trajetória ideal de planeio. O sistema auxilia o piloto no pouso sob condições de teto e visibilidade restritas, cujos parâmetros são previamente definidos pela categoria do ILS.

“Os passageiros merecem segurança máxima para pousos e decolagens no aeroporto de Londrina. Não é de hoje que os passageiros enfrentam este problema, basta uma chuva mais forte ou nevoeiro, para as aeronaves não conseguirem pousar. Esperamos que seja instalado pela empresa vencedora da licitação para administração deste terminal aeroviário. Estamos solicitando à Secretaria de Infraestrutura que interceda em favor e em segurança dos passageiros e tripulação dos voos que pousam e decolam no aeroporto”, reforça Cobra Repórter.

O ILS Cat 3A garante que a aeronave seja conduzida até uma altura de 30 metros sobre a cabeceira da pista, exigindo também uma visibilidade mínima de tão somente de 175 metros como parâmetro para o prosseguimento do pouso.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp