Deputado Cobra Repórter requer Votos de Louvor para policial que salvou a vida de motociclista 

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, na terça-feira (08), um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná, solicitando Votos de Louvor ao Cabo Giovani de Oliveira Durães pela atuação precisa durante o atendimento de um acidente. O requerimento foi endereçado ao Comandante da Polícia Militar do Estado do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira. O Cabo trabalha na 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária de Londrina.

“O acidente ocorreu em Guaratuba quando o Cabo Durães estava atuando na Operação Verão da Polícia Militar. Um motociclista se feriu em uma grave queda. A vítima perdeu muito sangue! O Cabo Durães atendeu a ocorrência e, com um torniquete, conseguiu estancar o sangramento. Segundo a própria médica que atendeu a vítima posteriormente, o procedimento realizado pelo Cabo Durães salvou o motociclista. Assim sendo, entendemos que o policial em questão é merecedor do Voto de Louvor pelo trabalho, que muito enobrece a nossa Polícia Militar do Estado do Paraná”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo/Asimp