Deputado Cobra Repórter solicita a implantação de Crematório Animal Público Regional

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, ontem (16), um requerimento, na Assembleia Legislativa, solicitando a implantação de um Crematório Animal Público Regional em Londrina para animais de estimação e de pequenas propriedades rurais, integrantes do Programa de Agricultura Familiar e, também, animais mortos por atropelamento em ruas e rodovias. O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior, ao secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes, e ao secretário estadual de Agricultura, Norberto Ortigara.

“Este é um pedido antigo de famílias de Londrina e região que possuem animais de estimação. Peço que o Governo do Estado seja sensível à causa e possa nos ajudar com um serviço gratuito para que seja dado um tratamento digno no momento do falecimento de seus queridos animais”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Vale destacar que Cobra Repórter é um defensor da causa animal! Ele é autor da Lei Estadual nº 19.472/2018, que instituiu o Julho Dourado. O objetivo é realizar ações e motivar a população para que reflita sobre o bem-estar dos animais de rua e animais domésticos de estimação (pets) e a importância da prevenção de zoonoses.

O deputado também está solicitando a construção de um Hospital Regional Público Veterinário em Londrina para atendimento de animais de estimação e animais de pequenas propriedades rurais integrantes do Programa de Agricultura Familiar, cuja criação não tenha objetivo comercial. Ele já fez contatos com o secretariado estadual e apresentou requerimento na Assembleia Legislativa formalizando o pedido.

