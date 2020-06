Deputado Cobra Repórter solicita isenção das taxas de fornecimento de água e energia para o Provopar de Londrina

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) solicitou ao governador Ratinho Junior e aos presidentes da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, e da Sanepar, Cláudio Stabile, a isenção das taxas de fornecimento de água, esgoto e energia elétrica, para a Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina - Provopar, que vem trabalhando com dificuldades financeiras, em especial neste período de pandemia do coronavírus (COVID-19).

"A entidade faz um trabalho fantástico em defesa dos mais vulneráveis e, neste momento, em que muitos passam necessidades, o Provopar também está trabalhando com dificuldades. Estas isenções seriam uma contribuição para que eles continuem a ajudar as pessoas que precisam organizando, capacitando e promovendo ações de voluntariado, voltadas para atividade na área de combate à pobreza e promoção da cidadania, levando atendimento e esperança a todos que o procuram", defendeu Cobra Repórter.

O Provopar de Londrina foi constituído em 28 de agosto de 1985, é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos que, ao longo dos anos de atuação, beneficiou milhares e milhares de londrinenses e ainda continua ajudando, na medida do possível, pois a recessão econômica financeira vem atingindo a todos, fazendo o Provopar ficar em dificuldades.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asijp