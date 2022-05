Deputado Cobra Repórter solicita Menção Honrosa pelos 85 anos da Acil

“É com grande satisfação que comparecemos perante o Plenário desta Casa de Leis para propor uma homenagem pelo aniversário de 85 anos da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), uma instituição representativa que muito faz pela população londrinense e pelo desenvolvimento do Norte do Paraná”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, quando apresentou, na segunda-feira (16), na Assembleia Legislativa do Paraná, um requerimento solicitando Menção Honrosa pelos 85 anos de existência e sucesso da Acil, comemorados na data de 05 de junho.

O deputado destacou, em seu requerimento, que Londrina era apenas um vilarejo recém-emancipado, sem infraestrutura, quando nascia a Acil pressionada por uma infinidade de demandas, criada por um grupo de comerciantes, pequenos empresários e profissionais liberais que apostaram na união como caminho para a solução dos problemas comunitários.

No dia 5 de junho de 1937, assinaram a ata de fundação da entidade, então conhecida como Associação Comercial de Londrina (ACL). A história da Acil é marcada por inúmeras causas, sempre tendo como destaque sua atuação voltada para o desenvolvimento do setor empresarial e da sociedade em geral.

No requerimento, o deputado Cobra Repórter ressalta que a Acil, ao longo dos anos, consolidou-se como uma das mais modernas e atuantes entidades do setor produtivo do país. A entidade fomentou a discussão de inúmeros projetos, recebeu e realizou eventos marcantes sempre no intuito de promover o desenvolvimento e uma sociedade mais evoluída do ponto de vista cultural e econômico.

Segundo o deputado, a Acil também cumpre seu papel diante de questões importantes envolvendo a política, a economia e as administrações públicas; jamais comporta qualquer interferência de interesses políticos de pessoas ou partidos; não se furta em fazer críticas sistemáticas às ideias que ameaçam a livre iniciativa e o espírito democrático, como também apoiar iniciativas que beneficiem a coletividade.

“Recentemente, tivemos o prazer e a honra de sermos autor da Lei nº 19859/2019, publicada no Diário Oficial Nº 10451 de 5/6/2019, que incluiu no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná, o Dia da Sergipe, tradicional evento de ações culturais, sociais e de cidadania, realizado todos os anos no terceiro sábado do mês de setembro, na Rua Sergipe, em Londrina, uma organização e realização especial da Acil. Neste sentido, eu conclamo a todos os nobres parlamentares da Assembleia Legislativa a aprovarem a presente Menção Honrosa deste Poder Legislativo pelo aniversário de 85 anos de nossa querida Acil”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp