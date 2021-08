Deputado Cobra Repórter solicita Voto de Louvor para André Luis Barbosa, ex-morador de rua aprovado no vestibular da UEL

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, ontem (10), um requerimento, na Assembleia Legislativa, solicitando Voto de Louvor para André Luis Barbosa, de 46 anos, ex-morador de rua aprovado no vestibular da Universidade Estadual de Londrina (UEL) no curso de Relações Públicas. “O André é um exemplo de ‘querer, poder e conseguir’! Ele não se entregou às dificuldades e foi atrás, foi à luta, aproveitou as oportunidades para dar uma reviravolta em sua vida! É um exemplo digno de reconhecimento”, ressaltou o deputado Cobra Repórter.

Segundo informações da Prefeitura, desde 2019, André Luis Barbosa é atendido pelo serviço de acolhimento institucional da cidade de Londrina. Ele reside em uma das repúblicas implantadas pela secretaria municipal de Assistência Social para acompanhar pessoas em fase de superação da situação de rua. A unidade é administrada pela Associação MMA (Ministério de Missões e Adoração Londrina), conveniada com o município e para a qual o deputado Cobra Repórter conseguiu o Título de Utilidade Pública Estadual.

Antes disso, André Luis Barbosa havia passado 24 anos vivendo nas ruas, perdeu o contato com a família aos 18 anos de idade. Durante esse período, conta que passou por muito sofrimento: fome, frio, discriminação. A partir de 2010, começou a frequentar os serviços da rede socioassistencial, sendo atendido pelo Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas e pelo Centro Pop, entre outros locais.

“O André soube aproveitar a oportunidade que teve: terminou os ensinos fundamental e médio, ingressou em um cursinho e conseguiu a aprovação no vestibular da UEL. Parabéns, André, você é merecedor de todo o sucesso”, disse o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp