Deputado Cobra Repórter solicita Voto de Louvor para juíza Zilda Romero

O vice-líder do governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apresentou nesta semana na Assembleia Legislativa, um requerimento solicitando Voto de Louvor para a juíza de direito de Londrina Zilda Romero, pelo trabalho desempenhado em prol da infância e juventude em benefício do fortalecimento das famílias do Paraná, defendendo os direitos de crianças e adolescentes e por sua atuação na proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

“Nós conhecemos o trabalho da doutora Zilda Romero há muitos anos.

É uma legítima londrinense, aqui nasceu e se formou e é uma defensora dos direitos das crianças, dos adolescentes e das mulheres, área que nós também atuamos pela Criai, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa.

A Dra. Zilda tem um legado na área do direito e por isso merece a homenagem”, reforçou Cobra Repórter.

A indicação para a homenagem partiu da presidente da Associação Nós do Poder Rosa (ANDPR) e voluntária do Provopar de Londrina, Erica Chagas.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp