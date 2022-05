Deputado Cobra Repórter solicita Voto de Louvor para líder comunitária de Londrina

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, na segunda-feira (16), na Assembleia Legislativa do Paraná, um requerimento solicitando Votos de Louvor para a Antonia Aparecida Carlos Strik pelo exemplo de vida e de solidariedade aos londrinenses.

Antonia Aparecida Carlos Strik, 76 anos, iniciou a sua atuação comunitária na Comunidade da Água da Cegonha, localizada em Londrina, promovendo a catequese, criando também grupos de oração e novenas de Natal. Em 1986, quando se mudou para o Jardim Igapó, começou a participar no Conselho de Saúde, sendo também presidente da Associação de Moradores do Jardim Igapó.

Foi ela que organizou o bazar da creche do Jardim Jamile Dequech, ajudou na fundação da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Londrina promovendo ações para os idosos, tais como: grupos de artesanato, alongamento, ginástica, entre outras atividades existentes até hoje no salão da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Antonia Aparecida Carlos Strik participou da fundação do Conselho de Saúde da Região Sul de Londrina e da luta pela implantação do Hospital da Zona Sul. Ela esteve à frente de movimentos populares em Londrina, como a instalação de faixas de pedestres na avenida Inglaterra e semáforos no entroncamento das avenidas Inglaterra com Dez de Dezembro.

“O Paraná tem orgulho de ter pessoas que enobrecem nosso Estado como a senhora Antonia Aparecida Carlos Strik! Paranaenses que lutam pelo desenvolvimento de suas comunidades! Entendo justo e louvável o registro de Menção Honrosa como reconhecimento e agradecimento deste Poder Legislativo do Estado do Paraná”, destacou o deputado Cobra Repórter em seu requerimento.

Recentemente, Antonia Aparecida Carlos Strik recebeu o Diploma de Reconhecimento Público da Câmara de Vereadores de Londrina.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp