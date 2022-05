Deputado Cobra Repórter solicita Voto de Louvor para o secretário de Saúde de Londrina

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, na terça-feira (10), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), um requerimento solicitando Voto de Louvor para o secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado, por sua atuação em prol da saúde de Londrina e região durante a pandemia da Covid-19.

“Somos testemunhas dos efeitos causados pela pandemia da Covid-19 no território paranaense. Foram ações técnicas e precisas nos momentos certos, tomadas pelo Governo do Estado e por profissionais como o nobre gestor público Felippe Machado, que, com muita dedicação, colocou-se diuturnamente a defender o controle da epidemia”, disse o deputado Cobra Repórter em seu requerimento.

O deputado destacou as ações dos profissionais da saúde que enfrentaram a pandemia pela defesa das vidas dos paranaenses, coordenadas por pessoas como o secretário municipal de Saúde de Londrina que assumiram a responsabilidade de administrar os Planos de Contingência Pandêmicos para salvar a população. “É um servidor paranaense que se destacou pela Gestão de Saúde Pública nos cenários estadual e nacional, fato incontestável que nos habilita a requerer o justo registro de Voto de Louvor deste Poder Legislativo do Estado do Paraná”, afirmou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp