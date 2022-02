Deputado Cobra Repórter solicita Voto de Louvor para professor de Londrina que dá aulas para menino com paralisia cerebral

“Para mim, o professor Gean é um exemplo não só de um excelente profissional, mas de um ser humano que esbanja empatia! O trabalho dele envolve amor, dedicação e merece ser homenageado sem dúvida alguma. É maravilhoso ver ele dizendo que vê como a maior recompensa o sorriso do seu aluno”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), quando apresentou, na segunda-feira (21), um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná, solicitando voto de louvor para o professor de Londrina, Gean Sampaio Melo.

O professor Gean dá aulas de educação física, no caso em questão, ele orienta um menino com paralisia cerebral, facilitando a sua inclusão social e escolar: ele carrega o aluno nos braços para que tenha a sensação das atividades como pular corda, correr, dançar. Os vídeos do professor dando aulas viralizaram pelo mundo todo e ele virou assunto de diversas matérias jornalísticas. “Sua dedicação ao aluno com paralisia cerebral vai além: ele empresta seu corpo, braços, pernas e, principalmente, sua alma para que o menino consiga sentir o que, para a maioria das crianças, são brincadeiras corriqueiras”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp