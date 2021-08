Deputado Cobra Repórter solicita Voto de Louvor para supervisora do Cepas Londrina

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, ontem (11), um requerimento solicitando Voto de Louvor para Simone Cristina Carvalho Lima, por sua atuação na área de Assistência Social em benefício de famílias carentes do município de Londrina e região.

Simone Cristina Carvalho Lima é formada em Serviço Social e atua, hoje, como supervisora do Departamento de Serviço Social do Centro Esperança Por Amor Social (Cepas), instituição privada sem fins lucrativos, fundada no ano de 1990, com o objetivo de prestar assistência social a crianças, adolescentes, jovens e famílias de Londrina.

“Foi a constatação de um trabalho sério, realizado desde 2006, com muita dedicação e amor, e hoje com o esmero e cuidado, na instituição que atua, são atendidas mais de 700 famílias cadastradas, que fundamenta a homenagem. Assim sendo, entendemos merecido o reconhecimento e a concessão do Voto de Louvor do Poder Legislativo do Estado do Paraná à uma mulher que é exemplo de solidariedade”, justificou o deputado Cobra Repórter em seu requerimento.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp