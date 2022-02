Deputado Cobra Repórter visita HZN e constata necessidade de uma reforma geral

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve, na quinta-feira (10), no Hospital da Zona Norte (HZN) de Londrina para uma reunião com o diretor Reilly Lopes.

O deputado aproveitou para parabenizar o diretor e sua equipe pelo trabalho que vem sendo realizado no enfrentamento à Covid-19 e eles conversaram também sobre a necessidade de se fazer uma reforma geral no HZN.

“O Hospital da Zona Norte foi inaugurado na década de 80 e nunca passou por uma grande reforma, somente reformas pontuais. Há uma necessidade urgente para que isso aconteça! O HZN tem mais de 100 leitos e é referência regional na área ortopédica. Já me comprometi, aqui, com o diretor Reilly de apresentar essa demanda para o governador Ratinho Junior e para o secretário estadual de Saúde, Beto Preto”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp