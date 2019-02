Deputado diz que Zona Norte de Londrina terá novo posto de atendimento do Detran

O anúncio foi feito pelo deputado estadual Cobra Repórter (PSD) na sessão de terça-feira (05). Segundo ele, o novo posto de atendimento do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) ficará em local estratégico da avenida Saul Elkind trazendo mais comodidade aos moradores da região.

A unidade do Londrina Norte Shopping encerrou as atividades no final de janeiro. Atualmente, os usuários têm que se dirigir a uma das outras duas unidades no município, localizadas no bairro Vila Yara e Guaporé.

Segundo o deputado Cobra Repórter, “o novo posto de atendimento deve oferecer os serviços de habilitação e veículos, como 2º Via, abertura de processo de 1ª habilitação e emissão de CNH definitiva”.

O propósito do fechamento da unidade, segundo o Governo do Estado, foi para diminuir custos da autarquia. “Os custos com a unidade chegavam a R$ 700 mil por mês. Este novo posto vai trazer mais economia aos cofres públicos”, disse o Deputado Cobra Repórter.