Deputado quer construção de capelas mortuárias em todos os distritos de Londrina

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) aprovou ontem (25) na Assembleia Legislativa, um requerimento dirigido ao prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, solicitando empenho para a construção ou reforma de capelas mortuárias em todos os distritos da cidade.

O deputado destacou ainda que há recursos disponíveis, tanto para construção, quando para reformas, junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDU) e colocou seu mandato à disposição para interceder, acompanhar e defender a construção das capelas junto ao governo do Estado.

“São inúmeras as reclamações dos usuários nos distritos que precisam de um espaço para se despedir de seus entes queridos. Em alguns casos, não existe a capela ou onde existe, precisa sempre de manutenção. Estou à disposição do município para intermediar a liberação de verbas junto ao governo do Estado para a construção ou manutenção das capelas mortuárias nos distritos de Londrina”, afirmou Cobra Repórter.