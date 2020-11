Deputado Tercilio presta homenagem ao Museu Histórico de Londrina pelos 50 anos

O Museu Histórico de Londrina recebeu nesta quarta-feira (dia 18) homenagem da Assembleia Legislativa do Paraná pelo aniversário de 50 anos, completados dia 18 de setembro deste ano. O deputado estadual Tercilio Turini, autor da proposição, entregou ao reitor da Universidade Estadual de Londrina, Sergio Carlos de Carvalho, à diretora do Museu, Edméia Aparecida Ribeiro, e outros dirigentes diploma de Menção Honrosa e Votos de Congratulações pela comemoração das cinco décadas de atividades.

“A história dos pioneiros está preservada no Museu, reunindo acervo de documentos, peças e relatos de pessoas que desbravaram a região e colonizaram o Norte do Paraná. Assim como a memória resgatada, o trabalho das pessoas que criaram do Museu e de todos que atuaram na sua consolidação merece destaque. Representa um legado de conquistas para as futuras gerações”, ressaltou o deputado.

Tercilio Turini elogiou a dedicação diária da equipe atual e de outros colaboradores que já passaram pela instituição, o apoio da Sociedade de Amigos do Museu com ações permanentes para contribuir na manutenção, o suporte da UEL e o carinho da população londrinense. “É uma luta diária na descoberta de fatos e relatos que ampliam a memória do município e da região, no cuidadoso manuseio de objetos, na organização e catalogação dos materiais e no resgate e preservação do passado. Tudo para garantir acesso à história e a memória do Norte do Paraná”, argumentou o deputado nos Votos de Congratulações.

O parlamentar disse que a homenagem representa gratidão e reconhecimento da Assembleia pela importância do Museu Histórico de Londrina e pela saga dos pioneiros na construção da cidade. “Sou defensor e entusiasta da preservação da história e da memória. Recentemente consegui o repasse de R$ 350 mil do Governo do Estado para refazer toda a instalação elétrica do prédio, um símbolo da região por ter abrigado a primeira Estação Ferroviária de Londrina. Estou à disposição para fortalecer o Museu e outros equipamentos culturais”, disse o deputado estadual Tercilio Turini.

O reitor agradeceu em nome da UEL e da equipe do Museu, enaltecendo o desempenho do deputado Tercilio em defesa das universidades estaduais do Paraná. “É um amigo, um parceiro em Londrina e na Assembleia, sempre aberto para receber as reivindicações da comunidade universitária e levá-las aos demais deputados e ao governo estadual. Dedica atenção especial e reconhece a relevância das instituições no desenvolvimento e progresso do Paraná”, afirmou o professor doutor Sérgio de Carvalho.