Deputado Tercilio Turini busca solução com governo para transporte metropolitano

Buscar uma solução para o problema dos pontos de ônibus do transporte intermunicipal na área central de Londrina, melhorando as condições de embarque e desembarque aos milhares de passageiros que se deslocam dos municípios da região metropolitana. O deputado estadual Tercilio Turini propôs um trabalho conjunto à coordenadora do Núcleo Regional da Casa Civil, Sandra Moya, que representa o Governo do Estado.

O deputado esteve na sede da Coordenadoria da Região Metropolitana, no Jardim Botânico de Londrina, e relatou à Sandra Moya que há mais de cinco anos pede ao governo a instalação de novos abrigos e reforço na iluminação na Avenida Leste-Oeste, para reduzir riscos. “É lamentável a situação atual, com os usuários do transporte expostos ao sol, chuva, ventos e outras adversidades, ou seja, nas calçadas sem qualquer proteção”, afirmou Tercilio Turini.

Ele ressaltou que o ideal é a construção de um terminal metropolitano. “Por ser um projeto de longo prazo, insisto numa medida urgente para acolher as pessoas com dignidade”, disse. Tercilio encaminhou no final de fevereiro ao governo estadual mais um requerimento solicitando uma ação emergencial.

Uma das alternativas, junto à Prefeitura, pode ser a utilização de parte da área de embarque e desembarque no piso inferior do Terminal Urbano de Transporte Coletivo, garantindo mais segurança e conforto aos passageiros dos ônibus metropolitano.