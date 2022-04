Deputado Tercilio Turini defende Terminal Metropolitano como obra prioritária em Londrina

A construção de um Terminal Metropolitano em Londrina para dar mais segurança e conforto aos usuários dos ônibus intermunicipais, possibilitando ainda a integração com as linhas urbanas, é uma obra defendida pelo deputado estadual Tercilio Turini desde a sua posse na Assembleia Legislativa, em 2013. Em junho daquele ano, Tercilio Turini aprovou requerimento para o então secretário do Desenvolvimento Urbano do Estado, Ratinho Júnior, hoje governador do Paraná, pedindo ação urgente do governo diante dos problemas enfrentados por quem utiliza o ônibus metropolitano.

Tercilio Turini já apontava que mais 50 mil pessoas se deslocam a Londrina diariamente com o transporte coletivo intermunicipal, vindos de Cambé, Rolândia, Arapongas, Ibiporã, Jataizinho, Assaí, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul e outros municípios vizinhos. A maior parte segue nos ônibus até a área central e desce na Avenida Leste-Oeste, nas proximidades do Terminal Urbano.

"De dia e de noite os passageiros sofrem com o risco do trânsito perigoso, do desconforto da chuva e do sol, do frio e do calor, da aglomeração em locais estreitos e inseguros, da escuridão no período noturno, da exposição aos mais diversos perigos inerentes às grandes cidades. Os pontos de ônibus existentes estão em precária situação. Não têm cobertura e muito menos bancos. Passageiros esperam o transporte em pé, algumas vezes até por mais de hora. A situação chega a ser deprimente, de desrespeito ao cidadão", relatou o deputado no documento.

Assim, Tercilio Turini ficou satisfeito ao ler reportagem na Folha de Londrina informando que o movimento pela construção do Terminal Metropolitano começa a avançar, com a perspectivas de entidades empresariais bancarem estudos e elaboração dos projetos para a execução da obra. "A mobilização da comunidade é essencial. O Governo do Estado é bem receptivo a parcerias, investindo em grandes obras de infraestrutura quando já existem projetos prontos", destaca o deputado.

Tercilio Turini lembra que em junho de 2019, já na gestão do governador Ratinho Júnior, visitou a coordenadora regional da Casa Civil, Sandra Moya, e enfatizou a necessidade de construção do Terminal Metropolitano. "É uma das prioridades da minha atuação parlamentar porque representa benefícios para toda a Região de Londrina, atendendo usuários de ônibus com dignidade e respeito", enfatiza o deputado estadual Tercilio Turini.