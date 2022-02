Deputado Tercilio Turini destaca repasse de R$ 3 milhões para Instituto do Câncer, HU e Hospital da Providência

Três hospitais que atendem pacientes com câncer no Norte do Paraná estão recebendo um reforço de mais de R$ 3 milhões para custeio de procedimentos e serviços gerais, numa ação que tem a participação do deputado estadual Tercilio Turini na liberação dos recursos pelo Governo do Estado. Instituto do Câncer e Hospital Universitário de Londrina são contemplados com R$ 1,284 milhão cada um e Hospital da Providência de Apucarana com R$ 607 mil.

"Todo investimento na saúde é sempre de grande importância, especialmente nas unidades que acolhem doentes de câncer. Os três hospitais são referências na nossa região, atendem pelo SUS e recebem pacientes de centenas de municípios, inclusive de outros estados. Merecem toda atenção porque prestam um trabalho de excelência. Por isso, as ações de suporte no atendimento contribuem para salvar vidas e reduzir o sofrimento", afirma o médico e deputado.

Tercilio Turini destaca a sensibilidade do governador Ratinho Junior e do secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, que autorizaram o aporte financeiro de mais de R$ 15 milhões para 14 hospitais com especialização em oncologia no Paraná. "Fico satisfeito de ter participando desse esforço, sempre apontando ao governo a necessidade de olhar com muito carinho pelo Instituto do Câncer, HU de Londrina, Hospital da Providência de Apucarana e demais unidades da rede de atendimento a pessoas com câncer", declara o deputado estadual Tercilio Turini.

Ricardo Da Guia Rosa/Asimp