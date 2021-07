Deputado Tercilio Turini destaca trabalho de prefeitos e ação do SUS na pandemia

A Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) inaugurou a nova sede em Londrina ontem, 16, com a presença de prefeitos, secretários estaduais, deputados e outras lideranças políticas e comunitárias. O deputado estadual Tercilio Turini participou do evento e destacou a relevância da Amepar na integração regional e no fortalecimento do municipalismo.

Turini enfatizou também o trabalho fundamental dos prefeitos e suas equipes na pandemia da Covid, colocando a rede de saúde de prontidão para acolher pacientes e orientar a população na prevenção e combate ao coronavírus. “Ficou comprovado que o SUS é uma das maiores conquistas sociais do Brasil. E o SUS só funciona porque os prefeitos estruturam o sistema de saúde nos municípios”, ressaltou.

O deputado lembrou que a Amepar completará 50 anos de atividades em 2023, mostrando que já na década de 1970 discutia-se a importância do planejamento e de ações regionais para fortalecimento dos munícipios. “A Amepar foi criada em 1973 e o primeiro presidente foi o saudoso prefeito de Londrina José Richa. São quase cinco décadas e as motivações para organizar a associação estão bem presentes na atualidade”, comentou.

“Naquela época já se vislumbrava a necessidade da união dos municípios para conquistar obras estruturantes, otimizar a aplicação de recursos públicas e caminhar para o desenvolvimento econômico e social sustentado. Prefeitos, vereadores e lideranças buscando soluções conjuntas em áreas como saúde, educação, segurança, meio ambiente, planejamento urbano, transporte coletivo, formação profissional e mão de obra qualificada, atração de indústrias e logística rodoviária”, disse o deputado.

“Hoje, quase 50 anos depois da criação da Amepar, os desafios de ontem estão muito mais evidentes e presentes. O que se pensava lá atrás está concretizado e agora são exigências do mundo atual: a cooperação, a integração, as ações estratégicas, o planejamento macrorregional, a valorização das potencialidades regionais, o fortalecimento de corredores de transporte, as ações conjuntas em mobilidade urbana, sustentabilidade, cuidados com o meio ambiente, respeito ao cidadão e qualidade de vida”, acrescentou Tercilio Turini.

O presidente da Amepar, Sérgio Onofre, prefeito de Arapongas, disse que a nova sede passa a ser um escritório avançado para prefeitos, secretários municipais e técnicos das prefeituras, que frequentemente se deslocam a Londrina em busca de serviços, ações e orientações de órgãos regionais dos governos estadual e federal. Ele informou que a entidade pretende criar um banco de projetos para disponibilizar aos municípios.

A Amepar é composta por 22 municípios: Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis e Tamarana.

A nova sede da Amepar fica na Rua Emílio Menezes, 199, Jardim Shangrilá.

Ricardo da Guia Rosa/Asimp