Deputado Tercilio Turini pede ao governo recuperação completa da Estrada da Cegonha

O deputado estadual Tercilio Turini solicitou ação emergencial do Governo do Estado para recuperação completa da Rodovia Luis Beraldi, conhecida como Estrada da Cegonha, via de ligação com aproximadamente 10 quilômetros bastante utilizada na zona sul de Londrina. A comunidade local já coletou mais de mil assinaturas num documento que aponta os problemas na pista e pede solução urgente com recapeamento do asfalto e sinalização.

"Mesmo sabendo que é uma rodovia municipal pedi atenção especial à Secretaria de Infraestrutura e Logística e ao DER porque as melhorias pretendidas vão beneficiar milhares de pessoas", diz o deputado. "O asfalto está bem deteriorado, com buracos, ondulações e afundamentos em diversos trechos. Tem locais bem perigosos que colocam em risco a vida das pessoas que trafegam ali", descreveu Tercilio no documento enviado ao governo estadual. Ele esteve na estrada semana passada em apoio ao grupo de moradores que organiza o abaixo-assinado.

Centenas de famílias, produtores rurais, comerciantes, proprietários de chácaras de lazer e eventos, empresários do agronegócio, associados da sede campestre do Sindicato dos Professores Particulares e outros usuários da Estrada da Cegonha enfrentam as dificuldades de transitar já há algum tempo. A rodovia foi asfaltada na década de 1980 e desde então só recebeu tapa-buracos.

A Estrada da Cegonha liga a região do distrito Espírito Santo, Patrimônio Regina e outras localidades, desde a PR 538 até a PR 445. O fluxo é constante de veículos de moradores, ônibus, caminhonetes, caminhões, tratores e outros maquinários agrícolas. Muitos ciclistas também pedalam ao longo do trajeto por ser um lugar bonito e agradável.

"Os riscos serão maiores com a colheita da safra de verão e o aumento do tráfego de veículos pesados. Outro agravante é que a Estrada da Cegonha foi utilizada recentemente como desvio e via de acesso a locais de Londrina durante as obras de duplicação da PR 445. Isso prejudicou ainda mais o asfalto", comenta Tercilio Turini. "A comunidade quer o recapeamento e nova sinalização, com pintura de faixas na pista e instalação de placas informativas ao longo da rodovia" - ressalta o deputado.