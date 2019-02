Desconto de 100% do Profis 2019 vale só até quinta-feira (28)

Negociação de débitos com desconto integral em multas e juros são para pagamentos à vista; também há opção de parcelamento em até 22 vezes

A última oportunidade para os contribuintes pagarem suas dívidas com desconto de 100% em juros e multas, concedido pelo Programa de Regularização Fiscal (Profis 2019), será na quinta-feira (28). Este é o prazo final para quem deseja renegociar seus débitos, tributários e não tributários, junto à Prefeitura desfrutando do desconto integral, que é dado apenas para pagamentos feitos à vista. Após esta data, o desconto para acertos à vista cai para 95% em março.

Aqueles que aderirem ao Profis 2019 até 28 de fevereiro, ainda poderão parcelar em até 22 vezes suas dívidas, com vencimento máximo em dezembro de 2020. Para pagamentos em até 9 parcelas, o desconto é de 85% em multas e juros. Já para negociações acima dessa quantidade de parcelas o desconto será de 65%.

A partir de março, o número máximo de parcelas diminui, bem como os descontos para essa modalidade de pagamento (ver tabela abaixo).

Por meio do Profis, é possível negociar tributos como IPTU, ITBI, ISS, taxas e outros débitos não tributários como, por exemplo, multas de capina, contratos, Procon, SEMA e Acesf. A data final para negociações é no dia 30 de abril.

Atendimentos

Os contribuintes podem ser atendidos de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, na Praça de Atendimento da Fazenda, localizada no saguão do prédio administrativo da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, 635.

Também existem os postos de atendimento descentralizados da Fazenda. As unidades estão localizadas no Londrina Norte Shopping (Rua Américo Deolindo Garla, 224, Jardim Pacaembu), no Shopping Boulevard (Avenida Theodoro Victorelli, 150) e no Shopping Armazém da Moda (Avenida Tiradentes, 1.411 – Loja 149). No Londrina Norte e no Shopping Boulevard, o atendimento é de segunda a sábado, das 10 às 21 horas. Já no Armazém da Moda, o horário é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Pela internet, existe o serviço de solicitação online do Profis por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), localizado no portal www.londrina.pr.gov.br . Uma vez cadastrado e credenciado a esta plataforma, como usuário externo, o contribuinte pode negociar as dívidas em ambiente online.

Confira os descontos do Profis 2019

Mês Desconto em multas e juros conforme o mês de adesão À vista Parcelas com vencimentos até dezembro/2019 Parcelas com vencimentos até dezembro/2020 Desconto Parcelas Desconto Parcelas Fevereiro 100% 85% Até 9 65% Até 22 Março 95% 80% Até 8 60% Até 21 Abril 95% 75% Até 7 55% Até 20