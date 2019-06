Detonação de rocha interdita a PR-445 na terça-feira (18)

A PR-445 será interditada amanhã (18) no km 53, próximo a Londrina, Norte do Paraná. A interdição para detonação de rocha será das 13 às 18 horas e é necessária para dar prosseguimento à construção da nova pista de rolamento da rodovia, e, na sequência, os serviços de limpeza para liberação do tráfego.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) divulga as opções de desvios:

Sentido Curitiba - Londrina: desvio pela PR-538, distrito de Guaravera ou pela PR-532, patrimônio Taquaruna (não pavimentada), até a PR-538. Para retorno, veículos pesados devem utilizar a PR-445 até a estrada da Cegonha, e depois a PR-538, enquanto os veículos leves podem sair de Londrina já utilizando a PR-538.

Sentido Londrina - Curitiba: utilizar a PR-445 até a estrada da Cegonha, e depois a PR-538 até retornar para a PR-445, após o bloqueio. Retorno pela PR-538, distrito de Guaravera ou pela PR-532, patrimônio Taquaruna (não pavimentada), até a PR-538.