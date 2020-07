Devolução dos ingressos da ExpoLondrina prossegue até 14 de agosto

A Sociedade Rural do Paraná já está fazendo a devolução do dinheiro aos que compraram ingresso antecipado para a ExpoLondrina 2020. Este processo prossegue até dia 14 de agosto (uma sexta-feira), impreterivelmente. A ExpoLondrina 2020 foi adiada para 2021, devido à pandemia da Covid-19.

Todos que optarem por receber o valor pago pelo ingresso ExpoParque, ExpoShow e ExpoRodeio, ao invés de utiliza-los na Expolondrina 2021, devem, obrigatoriamente, fazer o agendamento pelo site WWW.expolondrina.com.br até dia 13 de agosto. A SRP está agendando 20 pessoas por hora apenas, para evitar aglomerações.

O presidente da SRP, Antonio Sampaio, alerta que após 14 de agosto, os que não tiverem feito a troca dos ingressos pelos valores em dinheiro, ficará com crédito para utilizá-lo na próxima edição da ExpoLondrina, prevista para abril do ano que vem. “Não terá devolução de dinheiro após 14 de agosto. É preciso uma logística para que possamos devolver o dinheiro com segurança, sem aglomeração, e a SRP não tem como manter esse trabalho por mais tempo”, informa Sampaio.

Para receber os valores de volta, o interessado deve apresentar comprovante de agendamento, do recibo emitido pelo site e também o ingresso. Na fila, é obrigatório o uso de máscaras.

Para quem comprou no site Alô Ingresso (www.aloingresso.com.br), a devolução está ocorrendo de forma eletrônica, através do próprio site do Alô Ingresso.

Asimp/SRP