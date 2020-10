Dia do Consumo Consciente vai coletar materiais que precisam de destinação correta

O dia 15 de outubro é o Dia do Professor, mas também é uma data dedicada a outro importante assunto: o Consumo Consciente. A data foi instituída pelo Ministério do Meio Ambiente para chamar a atenção da população para a necessidade de consumir respeitando os limites do planeta.

Para alertar a população para o tema, o Sesc Londrina promove, no dia 15, a ação de recolhimento de materiais que precisam de descarte correto – resíduo eletro-eletrônico, medicamentos e óleo.

A ONG E-Eletro é parceira da ação, recebendo os resíduos eletroeletrônicos. Podem ser entregues nos pontos de coleta computadores, televisores, celulares, aparelhos de DVD, de som e fax; cabos, baterias de celular, caixa de som, câmera fotográficas, carregadores, CD-Rom, fios, fontes, mouses, no breaks, centrais telefônicas, chapinhas, conectores, controles, pen-drive, placa-mãe, rádios, vídeo-games, etc.

Os materiais podem ser entregues no Sesc Londrina Centro (Rua Fernando de Noronha, 264), ou Sesc Londrina Norte (avenida Saul Elkind 1555), das 8 às 17 horas.

Benê Bianchi/Asimp