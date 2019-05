Dia do Desafio conta com atividades gratuitas em Londrina

Objetivo é incentivar a população a praticar atividade física; Município concorre com Santiago de Cuba

Londrina participa, amanhã (29), do Dia do Desafio, instituído oficialmente pela lei federal nº 13.645. A iniciativa, que envolve diversos países, busca promover a prática de atividades físicas e a integração entre comunidades. Todos são convidados a participar.

Neste único dia, cidades do mesmo porte competem para saber qual consegue mobilizar mais pessoas para a prática das atividades físicas. Desde o ano passado, a ação passou a ser Trienal. Até 2020, Londrina competirá com a mesma cidade: Santiago de Cuba. Em 2018, houve a participação de 29% da população londrinense e 50% da população de Santiago de Cuba.

As atividades acontecerão em diversos lugares. No calçadão da cidade, às 7 horas, 120 atiradores do Tiro de Guerra abrirão o evento realizando as suas atividades esportivas. Logo após, haverá aulas de caminhada, corrida, ginástica, alongamento, taekwondo e ginástica rítmica. Haverá também uma apresentação de ginástica rítmica da escola Talita Kume.

No Sesc Norte, localizado na avenida Saul Elkind, 1.555, terá aulas de alongamento às 8h15, às 9 horas e às 16h45. Às 8h30 será realizado um aulão de ritmos. No Colégio Estadual Vicente Rijo será realizado o Festival Esportivo das Escolas Municipais.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Fernando Madureira, afirma que o Dia do Desafio é uma parceria consistente entre o Sesc-PR e a Prefeitura de Londrina, através da FEL. “Conseguimos agregar diversos outros parceiros como a Secretaria Municipal do Idoso, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal da Educação, o Núcleo Regional de Educação, entidades esportivas e não governamentais com o objetivo de dar o start na população para iniciar a atividade física. É o dia D para podermos incentivar as pessoas a começarem a fazer atividade física e dar continuidade, e consequentemente vencer a cidade de Santiago de Cuba”, acrescentou.

Toda população pode participar e qualquer atividade física realizada durante o dia 29 de maio, por no mínimo 15 minutos, das 0h às 21h, pode ser registrada no site www.sescpr.com.br/ddd para contabilização. Os resultados serão divulgados no site oficial do evento www.diadodesafio.org.br.

No Brasil, o Sesc/Fecomércio é a entidade que organiza o Dia do Desafio, uma campanha mundial de promoção da saúde e bem-estar. Em Londrina, o Município, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), é parceira do evento.