Dia do trabalhador: Bênção das carteiras de trabalho e carreata na Paróquia São José Operário

No próximo domingo, dia primeiro de maio, a Paróquia São José Operário, no Jardim Leonor (Rua Ruy Virmond Carnasciali, 486), traz aos fiéis uma programação em honra ao padroeiro dos trabalhadores: São José Operário. Serão três missas ao longo do dia: às 7h30, presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz; às 9h30, presidida pelo pároco, padre Dirceu Júnior dos Reis; e às 19h, presidida pelo padre Ademar Lorrenzzetti; com bênção das carteiras de trabalho. Após a missa das 9h30, ocorre a tradicional carreata pelas ruas do Jardim Leonor e bênção dos carros em frente à paróquia.

A partir das 14h a paróquia promove show de prêmios no valor de R$30, com premiações como fogão, bicicleta e Smart TV de 42”.

A quermesse do padroeiro ocorre no dia anterior, sábado, 30 de abril, a partir das 17h no pátio da igreja. Será vendido cachorro quente, lanche natural, pastel, doces, bebidas e brincadeiras para as crianças.

Programação:

7h30 - Santa Missa com bênção das carteiras de trabalho - dom Geremias Steinmetz

9h30 - Santa Missa com carreata e bênção dos carros- padre Dirceu Júnior dos Reis - Carreata e benção dos carros

19h00 - Santa Missa com bênção das carteiras de trabalho- padre Ademar Lorrenzzetti