O Dia Internacional contra a Corrupção, 9 de dezembro, será marcado, na OAB-Londrina, pelo evento on-line da comissão de Compliance, coordenada pela advogada Ciliane Sella de Almeida, com o título “Desafios do combate à corrupção no Brasil”.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma Sympla.

Os inscritos receberão o link para entrar na sala do evento, que terá início às 19h10.

Benê Bianchi/Asimp