Distrito de Lerroville ganha nova praça totalmente revitalizada

Prefeito Marcelo Belinati confere a nova área de descanso e convivência no distrito que passou por revitalização e já pode ser utilizada pelos moradores

O prefeito Marcelo Belinati participou na quinta-feira (26), da entrega das obras de revitalização da praça central do Distrito de Lerroville, na região sul de Londrina. As ações no espaço foram concluídas nesta semana e envolveram a execução de diversas melhorias.

Por meio de atuação conjunta entre várias secretarias e órgãos da administração, a Prefeitura promoveu o conserto e o nivelamento de calçadas; fez a reforma dos sanitários e restaurou a academia ao ar livre e o parque infantil instalados no local.

O trabalho incluiu também a capina e roçagem do mato; ajardinamento; poda de árvores; limpeza de resíduos; reparo e colocação de novo mobiliário urbano (bancos, mesas e lixeiras), além de sinalização das vias no entorno e pinturas em geral.

As atividades foram realizadas pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), com participação das secretarias de Planejamento, Orçamento e Tecnologia; Ambiente; Obras e Pavimentação. Os esforços contaram ainda com o apoio da Fundação de Esportes (FEL) e da Sercomtel Iluminação.

Localizada na avenida Dr. Gustavo Avelino Correia, entre as ruas Presidente Castelo Branco e Bahia, a praça do Distrito de Lerroville está entre os mais de 400 lugares atendidos pelo Programa Municipal de Revitalização de Praças e Espaços Públicos.

Lançada em 2018, a iniciativa é responsável por dar cara nova a locais espalhados por toda a cidade, incluindo o Centro, os bairros e a zona rural. Além de tornar as áreas contempladas mais bonitas, o projeto contribui para a melhora da qualidade de vida da população.

Isso porque favorece a ocupação do tecido urbano, estimula a prática de atividade física e propicia momentos de lazer e integração entre as pessoas, colaborando para a redução dos níveis de estresse e ansiedade.

