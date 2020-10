Distritos de Londrina avançam com melhorias

Foram instaladas luminárias de LED e academias ao ar livre, revitalizadas as praças e reformados prédios públicos como as unidades de Saúde

Para garantir mais conforto e segurança à população da zona rural de Londrina, a prefeitura tem investido em diversas melhorias na área rural. Ao todo, a cidade conta com oito distritos – Espírito Santo, Guaravera, Irerê, Lerrovile, Maravilha, Paiquerê, São Luiz e Warta, além dos patrimônios Selva, Taquaruna, Regina e Três Bocas, que foram modernizados com a instalação de luminárias de LEDs. Ao todo, foram instaladas 1.833 luminárias em toda zona rural, incluindo as vilas rurais destes perímetros.

O objetivo do projeto, que previu a modernização dos distritos através da iluminação, foi aumentar o raio e a qualidade da iluminação pública nessas regiões, garantindo mais segurança aos moradores, melhor trafegabilidade e, consequentemente, maior inibição da criminalidade. Além disso, as novas luminárias ajudam na economia financeira, visto que são mais eficientes e utilizam uma tecnologia avançada, permitindo baixo consumo energético e maior conforto visual às pessoas.

Segundo o presidente da Sercomtel Iluminação, Luciano Kühl, a Sercomtel Iluminação é a delegatória do serviço de iluminação pública de Londrina e tem investido em soluções inteligentes na área, como a utilização de luminárias da marca de reconhecimento mundial, a Philips . “O LED traz inúmeras vantagens para a iluminação pública: ajuda a inibir a criminalidade e, de quebra, ainda possibilita iluminar mais gastando menos, entre outras vantagens. Podemos dizer que Londrina tem um dos melhores parques de LED do país”, salientou o presidente.

Segundo dados da companhia, junto com os distritos, o Município de Londrina conta com 65 mil pontos de iluminação, sendo que mais de 22 mil de LED. Além da implantação das luminárias, a zona rural de Londrina recebeu outras obras, como as construções de centros educacionais e a reforma e a ampliação de Unidades Básicas de Saúde. Praças e Academias ao Ar Livre também foram revitalizadas e o benfeitorias foram feitas no asfalto.

O Distrito de Lerrovile, por exemplo, recebeu um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Aparecido Norato Claro, na Rua Santos, s/nº. Além disso, os moradores e transeuntes do distrito puderam constatar a melhoria na pavimentação das ruas. Isso porque foram feitas readequações nas estradas Pari-Paró 1, Pari-Paró 2 e Apucaraninha, o moledamento da Estrada Balsa do Euclides, melhorias em outras vias e houve ainda a revitalização da Praça do perímetro urbano e da Unidade Básica de Saúde (UBS) da região.

Os moradores do Distrito de Maravilha também puderam comemorar as melhorias. O local recebeu uma Academia ao Ar Livre e um parque infantil. Com os trabalhos dos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) foi possível construir uma base no solo para a instalação dos aparelhos de ginástica e dos brinquedos, como balanços, escorregador, gira-gira e gangorras. O distrito também viu sua Unidade Básica de Saúde ser duplicada de tamanho. Agora, com 513,41 metros quadrados, a UBS conta com uma estrutura física ampla e com novos móveis e equipamentos modernos para melhor atender a população.

Já a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento fez o revestimento primário na Estrada do Jaboticabal, no distrito de Maravilha, para corrigir as imperfeições do leito da estrada e melhorar o escoamento das águas da chuva e realizou o mesmo trabalho na Estrada Volta Grande e na Estrada Velha da Maravilha.

O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Jacélio Dionísio Oliveira, explicou a importância dos investimentos em melhorias na área rural. “Durante todo esse período de pandemia,o agronegócio teve papel de suma importância na sustentabilidade da economia, razão pela qual há grande preocupação em investir na melhoria da malha viária rural, buscando propiciar ao produtor rural uma melhor qualidade na escoação da safra. O produtor sabe e conhece o seu papel e cabe a nós darmos condições adequadas à logística da sua produção, pois quando as estradas estão em más condições, o produtor acaba tendo prejuízo com os gastos na manutenção dos veículos e com a perda de parte da safra com o trepidar dos caminhões. Por isso, são importantes os investimentos na estrutura física dos equipamentos e no planejamento para a melhoria das estradas”, explicou.

De acordo com Oliveira, a preocupação central da pasta foi com a modernização dos equipamentos utilizados para as obras na malha viária, visto que a estrutura física estava desgastada e com baixa eficiência. Em seguida, foi elaborado um planejamento de melhorias e a intenção é que, no futuro, haja uma integração entre os distritos. Através de parcerias, como a firmada com Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional Bacia do Cafezal (CIDREBAC) foi possível fazer a adequação viária em cerca de 30 km de estrada em Lerroville e a pavimentação com pedras poliédrica em Guairacá.

Com relação às mudanças na área urbana dos distritos, de acordo com dados da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) foi possível modernizar as praças públicas, construindo calçadas em todo o entorno, poda de levante das árvores, recuperaram-se os mobiliários, com a colocação de novos bancos, retificas dos estragados, instalação de mesas e lixeiras, troca de iluminação convencional por LED, plantio de grama e pintura do meio-fio. Em algumas localidades também foram colocados parques infantis. Ao todo nove praças foram revitalizadas nos oito distritos e quatro patrimônios de Londrina.

Todas as ações são uma iniciativa da Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU), Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), Secretaria Municipal de Ambiente (SEMA), Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT), além da Sercomtel Iluminação.

