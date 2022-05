Doação da empresa Henry ScheinCares complementa benefícios entregues pela LBV a famílias mais vulneráveis em Londrina

A Legião da Boa Vontade (LBV) está realizando a entrega de máscaras de proteção facial, doação da empresa Henry ScheinCares, a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas em suas unidades socioeducacionais e às assistidas por organizações parceiras.

Além de entregarnesse período de temperaturas mais baixas, doações como cestas de alimentose cobertores, as máscaras vão contribuir para a prevenção da saúde, principalmente de pessoas com comorbidades e que não dispõem de recursos para a compra do acessório, visto que a pandemia ainda não acabou.As equipes que farão a entrega das doações seguirão todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

Ao todo, foram doadas à LBV 406.450 máscaras e protetores faciais e essa ação solidária foi mobilizada e coordenada pela LegionofGood Will (LGW) e pela Henry ScheinCares dos Estados Unidos, com o patrocínio de transportes da C.H.Robinson, no envio marítimo internacional, e da Latam Airlines com voos domésticos de São Paulo para as principais capitais do Brasil. A iniciativa contou ainda com apoiadores como Dental Cremer, Dental Speed, Associação Educacional Boa Vontade e Henry ScheinBrazil; além da orientação de facilitação das agências do governo federal como a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores, Receita Federal e Anvisa.

“(...) Somos gratos à Legião da Boa Vontade, e à nossa organização não-governamental (ONG) e parceiros fornecedores, pelo apoio neste esforço mais recente no Brasil, e continuaremos vigilantes, priorizando a segurança à medida que a sociedade continua navegando nessa pandemia”, destacou a vice-presidente de responsabilidade social corporativa da Henry ScheinJennifer Kim Field. Para a vice-presidente de marketing da Henry Schein Brasil Silvana Balbo“essa doação, e a missão geral da Fundação, estão alinhadas muito bem com nosso comprometimento para ajudar comunidades economicamente desfavorecidas em todo o Brasil”.

Danilo Parmegiani, representante da LegionofGood Will – USA disse que, “para a LBV, essa ação demonstra a força realizadora da solidariedade, em que ações intersetoriais de cooperação se apresentam como soluções concretas e contundentes para amenizar o sofrimento daqueles menos favorecidos em meio à pandemia”.

O diretor socioeducacional da LBV do Brasil, Antonio Paulo Espeleta,agradeceu a doação e enfatizou que“a LBV está sempre ao lado das comunidades mais vulneráveis e agradece essa doação da Henry ScheinCares, que representa um apoio protetivo extremamente necessário contra o contágio da Covid-19, além de um alívio importante no orçamento doméstico das famílias em vulnerabilidade social. O uso da máscara ainda segue como protocolo de segurança e até mesmo obrigatório em algumas circunstâncias, portanto é uma ajuda que fará a diferença não apenas na proteção da saúde, como também no amparo socioeconômico das famílias beneficiadas”.