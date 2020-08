Doação de Leite Humano em tempos de COVID-19 é tema de webconferência

Ação faz parte do Agosto Dourado, mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno

Nesta quinta-feira (20), às 14 horas, será realizada a webconferência com o tema “Doação de Leite Humano em tempos de COVID–19”, como parte das atividades do Agosto Dourado, mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A palestra será transmitida via internet e é voltada a profissionais de saúde, estudantes e público em geral.

A convidada palestrante é a coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário (HU) de Londrina, enfermeira Letícia Lima Colinete Costa, membro do Comitê de Aleitamento Materno (CALMA) e do Núcleo de Estudos em Neonatologia Obstetrícia e Família (NENOFA). A moderadora será a enfermeira Gheisa Signolfi Lopes, da Unimed. Na palestra, os participantes terão a oportunidade de saber um pouco mais sobre a doação de leite humano e os desafios causados pela pandemia do novo coronavírus.

Para participar, é necessário se inscrever no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), da Prefeitura de Londrina, por meio da Escola de Governo (clique aqui), com a chave de inscrição DLH-2020. A transmissão será pela plataforma RUTE, do Hospital Universitário (HU) de Londrina (clique aqui para acessar).

A SMAM/Agosto Dourado de 2020 tem como tema “Apoiar a amamentação para um planeta mais saudável”. Ao longo do mês, diversas ações estão sendo realizadas, a fim de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, conscientizando sobre a necessidade da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e continuado até dois anos ou mais. As atividades estão sendo realizadas em conjunto com o Agosto Azul, comemorado no estado do Paraná para promover a conscientização e adoção de medidas voltadas à saúde do homem e do incentivo a paternidade responsável.

A coordenadora em Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Município, enfermeira Lilian Poli de Castro, explicou que, em 2020, a pandemia de Covid-19 mudou o formato das ações do Agosto Dourado, mas não o foco. “Os eventos de celebração e conscientização estão ocorrendo virtualmente, respeitando o distanciamento social necessário. E isso só foi possível graças ao empenho das Instituições integrantes do CALMA. De modo especial, gostaria de agradecer ao Grupo de trabalho constituído, com representantes da Secretaria Municipal de Saúde/DAPS; UEL, Departamento de Enfermagem e Banco de Leite Humano de Londrina e a Unimed Londrina, que pensaram cada detalhe da programação”, afirmou.

Lilian apontou que o tema da semana “Apoiar a amamentação para um planeta mais saudável” leva a refletir que amamentar é a opção de alimentação sem custo, não poluente, promove economia de água, sendo mais sustentável para planeta. “É a maneira mais saudável de se iniciar a alimentação infantil. A mãe estabelece vínculos afetivos seguros, o bebê recebe um alimento único, vivo, que se modifica para atender o seu crescimento e desenvolvimento, protegendo contra várias doenças”, enfatizou.

NCPML