Doações ao 12º Encontro Nacional de Vespas e Lambrettas serão destinadas a Petrópolis

Interessados em participar do evento podem se inscrever até este sábado (26), primeiro dia de atividades da programação oficial

O 12° Encontro Nacional de Vespas e Lambrettas, que será realizado entre os dias 26 e 28 de fevereiro, teve uma alteração especial em sua programação. Os alimentos a serem arrecadados em seus eventos, os quais inicialmente estavam previstos para destinação a entidades carentes de Londrina, agora serão repassados para a população da cidade Petrópolis (RJ), altamente prejudicada por recentes desastres naturais.

O encontro é uma realização da Confraria Vespa e Lambretta, de Londrina e região, e conta com apoio da Prefeitura de Londrina. A doação de 2kg de alimentos é um requisito para a participação de cada membro no passeio pelo autódromo e também no desfile do Lago Igapó. Porém, a organização faz um apelo para que a população espectadora também contribua com doações.

As inscrições estarão abertas até a data de início do evento, neste sábado (26), e podem ser feitas pelo preenchimento do formulário oficial. De acordo com o organizador do encontro, Leonardo Sfeir, até então 120 motonetas já estão inscritas, somando mais de 300 pessoas confirmadas. Por ser um encontro nacional, ele destacou a diversidade da origem dos participantes, chamando a atenção para as inscrições estrangeiras de um argentino e um paraguaio.

Sfeir também explicou como surgiu a iniciativa de se aproveitar o evento para apoiar a população de Petrópolis. “Quando nós vimos aquela tragédia na televisão, ficamos sensibilizados e achamos importante passar toda a doação para os irmãos de Petrópolis. Inclusive, alguns participantes inscritos de Petrópolis não vão mais poder vir. Então, a gente achou melhor direcionar a arrecadação e eles vão estar lá para receber toda essa doação, se encarregando de distribuí-la para a população necessitada”, contou. O transporte dos mantimentos até Petrópolis foi acertado com a empresa LTSL, de Curitiba.

O encontro também contará com homenagens. Uma delas será às esposas dos companheiros falecidos por conta da covid-19, com a entrega de um troféu criado exclusivamente para o evento. Também serão entregues medalhas aos participantes do desafio nacional de motonetas, que faz parte da programação do encontro, além de uma homenagem inédita aos idealizadores do evento, que está em sua 12ª edição e existe desde o ano de 2010.

Alterações na programação

A agenda do encontro sofreu algumas alterações. O jantar de confraternização que seria no Iate Clube foi alterado para o restaurante Casarão, enquanto a viagem pela região teve o destino alterado de Sertanópolis para o distrito de Guaravera.

Mais informações sobre o encontro podem ser obtidas através do contato pelo e-mail encontronacionaldelondrina@gmail.com ou pelo telefone (43) 99991-9990.

O encontro também inclui parcerias com hotéis, que estão oferecendo uma tarifa especial para os participantes. São eles: Cedro Hotel (Av. Juscelino Kubitscheck, 200 – Centro), Crillon Palace Hotel (Av. São Paulo, 658 – Centro) e Hotel Galli (Av. Tiradentes, 2055 – Rodocentro).

Samir Kadri/NCPML