Drive Thru” do Quilo do Amor Solidário por Londrina

No último domingo, 05 de abril, a Igreja Presbiteriana Central realizou no estacionamento do seu Centro de Adoração, um “Drive Thru” para o recebimento de doações da campanha do Quilo do Amor Solidário por Londrina.

Foram doados além dos alimentos não perecíveis para a montagem das cestas básicas, como também materiais de higiene pessoal e de limpeza para montagem de kits individuais que serão distribuídos juntamente com as cestas.

Com a generosidade de todos, a arrecadação chegou a 14.352 quilos de alimentos não perecíveis, além de 296 kits de higiene pessoal e 342 kits de limpeza.

Com os alimentos arrecadados contribuiremos com diversos projetos sociais e famílias desassistidas de Londrina.

Servindo a você; servimos a Ele, Jesus!