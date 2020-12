Drive-in no Autódromo comemorou o aniversário de 86 anos de Londrina

Concerto teve como ingresso a doação de 5 kg de alimentos; donativos serão encaminhados a entidades assistenciais

Centenas de londrinenses foram ao Autódromo Internacional Ayrton Senna na última quinta-feira, dia 10 de dezembro, para celebrar os 86 anos da cidade. A festa, iniciada às 19h, foi marcada pela realização de um concerto em formato drive-in com o violinista e maestro Roney Marczak.

Antes do musicista, subiu ao palco o coletivo Black Divas, que utilizou canções natalinas e composições próprias para levar mensagens de paz, amor e igualdade. Além de cantar, o grupo também executou uma breve adaptação do balé O Quebra-Nozes e apresentou ao público o primeiro Papai Noel negro de Londrina.

Atração principal da noite, o show com Roney Marczak e convidados agitou a plateia. Executados por ele e cerca de 20 instrumentistas, os clássicos de Mozart, Bach e Beethoven se misturaram a criações icônicas da MPB para arrancar buzinaço dos veículos. Junto com os piscas e faróis ligados, os aplausos improvisados transformaram a atmosfera do espaço num espetáculo de luz e som.

O prefeito Marcelo Belinati marcou presença no evento e, acompanhado de Marczak ao violino, cantou Parabéns a Você para Londrina. Ele aproveitou o momento de festa para anunciar um verdadeiro presente à cidade: a assinatura do contrato para as obras de construção da trincheira entre as avenidas Leste-Oeste e Rio Branco, atualmente um ponto de gargalo no trânsito.

Diretor-presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), uma das organizadoras do concerto, Marcelo Cortez agradeceu a solidariedade das famílias londrinenses. “Mesmo com as normas de segurança exigidas em função da pandemia, o público compareceu e doou alimentos para ajudar o Natal de quem mais precisa. Foi uma apresentação histórica que tocou o coração de muita gente”, avaliou.

Londrina 86 anos

Com cerca de 2h30 de duração, o drive-in Londrina 86 anos contou com estrutura de palco, iluminação, som e telões de LED em alta definição. Para participar, os espectadores precisavam se inscrever e doar 5 kg de itens alimentícios não perecíveis. O material arrecado foi encaminhado à Secretaria Municipal de Assistência Social após o show e será repassado a entidades filantrópicas conveniadas.

A performance foi assistida no local por aproximadamente 200 motoristas. Entre os veículos presentes estava um ônibus que, a convite da CMTU, levou crianças do Lar Anália Franco para prestigiar a comemoração.

Além dos condutores que ocuparam o circuito oval do Autódromo, o concerto teve transmissão ao vivo no canal da CMTU no Youtube e foi retransmitido pelas ondas da UEL FM (107,9), emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina.

Participaram da organização da festa a Prefeitura, CMTU e Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil). As secretarias municipais de Cultura, Obras e Pavimentação, Defesa Social, Saúde, Assistência Social deram apoio, com reforço da Fundação de Esportes (Fel), Sercomtel e Codel.

Danylo Alvares/Asimp/CMTU