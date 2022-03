Economia Solidária participa da Feirinha da Cidadania da UEL

A ação será realizada nesta quinta (10), das 10h às 14h30, na reitoria da universidade; serão comercializados produtos da agroecologia e diversos itens de artesanato

O Programa Municipal de Economia Solidária (PMES) vai participar da próxima edição da Feirinha da Cidadania da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que irá ocorrer nesta quinta-feira (10), das 10h às 14h30, na reitoria da universidade. A iniciativa tem como objetivo propiciar geração de renda, oportunidades de capacitação, de divulgação e de troca de experiências.

Aproximadamente 10 grupos da Economia Solidária vão participar comercializando produtos da agroecologia, como verduras e frutas, sem agrotóxicos, e artesanatos em geral, como artigos para casa, panos de prato, tapetes, produtos em patchwork, artigos em madeira, entre outros itens.

O gerente de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social, Marcilio Garcia, destacou que a participação na feira é muito importante para os empreendimentos do programa, por ser um espaço que promove a interação da universidade com a sociedade. “Para os empreendimentos, é muito importante contar com espaços para comercialização dos produtos e a participação na Feirinha da Cidadania sempre foi muito positiva”, contou.

A Feirinha da Cidadania é realizada a cada 15 dias, em espaços alternados, na reitoria da UEL e no Calçadão, próximo à Biblioteca. Neste mês, no Calçadão, a feira será realizada no dia 24 de março.

O Programa Municipal de Economia Solidária também promove feiras no Calçadão, em frente ao Banco do Brasil. Nesta sexta (11) e sábado (12) vai ocorrer mais uma edição, das 9h às 17h. A iniciativa é focada na venda de artesanato, com a participação de cerca de 10 grupos.

Serviço

Os produtos da Economia Solitária também podem ser adquiridos na Casa de Economia Solidária – Café e Arte, localizada na Praça 7 de Setembro, na Rua João Cândido, esquina com a Rua Piauí. O local funciona de sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. O programa também conta com o Centro Público localizado na Avenida Rio de Janeiro, 1.278, porém o local está desativado temporariamente, passando por manutenção.

Atualmente, o PMES conta com 55 empreendimentos econômicos solidários, com 266 participantes. O Programa é financiado e gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e representa uma forma de organizar a produção, distribuição e consumo, alicerçada na igualdade de responsabilidades dos participantes dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES).

A iniciativa possui parceria com a Cáritas Arquidiocesana de Londrina para a execução do Projeto de Educação Socioprofissional e Promoção da Inclusão Produtiva

Modalidade II: Fortalecimento de Iniciativas Coletivas de Geração de Trabalho e Renda. O projeto se constitui como ação complementar aos serviços prestados pela assistência Social, de acordo com o artigo 25 da Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social.

NCPML