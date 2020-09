Economia Solidária retoma as atividades para o Dia das Crianças

O espaço, que estava fechado desde o início da pandemia, voltou a funcionar em horário reduzido

O Centro Público de Economia Solidária (Ecosol), que estava com as suas atividades suspensas desde o início da pandemia, retomou o funcionamento neste mês. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, na Avenida Rio de Janeiro, 1.278.

A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em parceria com a Congregação das Irmãs da Pequena Missão para Surdos, com o intuito de comercializar diversos itens junto à comunidade, produzidos por pequenos empreendedores. Nesta oportunidade a venda dos produtos acontecerá em decorrência do Dia das Crianças, celebrado em outubro.

Dentre as mercadorias expostas estão brinquedos pedagógicos em madeira, bolsas, bonecas, enxovais para bebês e produtos alimentícios (como pão de mel, bolachas, licores, cocadas, geleias e queijo). Tudo por um preço acessível para toda a população.

De acordo com o gerente interino de Inclusão Produtiva da SMAS, Marcílio Garcia, a iniciativa é uma forma de fomentar uma outra economia, pautada na cooperação, solidariedade e autogestão. “Esta iniciativa é uma grande promotora no quesito da geração de renda. Os empreendedores que participam do programa são, em sua maioria, famílias que dependem deste trabalho como fonte de renda complementar ou até principal. É um projeto importante, principalmente, neste momento de pandemia”, relatou.

Atualmente o Programa Municipal de Economia Solidária conta com 32 empreendimentos de Londrina. Interessados em saber mais sobre o projeto podem acessar o Instagram (@ecosol_londrina) ou o Facebook (Economia Solidária – CIPMS) do Ecosol. Nas redes sociais é possível, ainda, participar de um sorteio de produtos dos empreendedores.

NCPML