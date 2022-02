Edital de licitação da Cohab-LD oferta sete lojas e dois depósitos comerciais

Os boxes ficam localizados nos centros comerciais do Vivi Xavier, João Paz e Aquiles Stenghel e no Mercado Shangri-lá; propostas serão aceitas até 4 de março

Está em andamento nova licitação da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD), que oferta para permissão de uso sete lojas localizadas em centros comerciais de conjuntos habitacionais Vivi Xavier, João Paz e Aquiles Stenghel, mais dois depósitos situados no Mercado Municipal Shangri-lá. A licitação distribuiu as lojas e os depósitos em oito lotes, com valores de mensalidade mínima entre R$ 400 e R$ 1200. Será vencedor da disputa o concorrente habilitado que ofertar a melhor proposta.

“Este edital contempla lojas comerciais em locais bem situados nos bairros. E os contratos de permissão de uso a título oneroso serão firmados com prazo inicial de 36 meses, podendo ser prorrogáveis por mais 24 meses”, frisou o presidente da Cohab-LD, Luiz Cândido Oliveira.

No Centro Comercial Engenheiro Aquiles Stenghel (Rua Vergilio Perin, 765), está disponível um lote, com loja de 43,40 m². Para o Centro Comercial Engenheiro João Paz (Rua Francisco Marques de Oliveira, 698), estão sendo licitados quatro lotes, com lojas que variam de 43,40 m² a 59,08 m² de área total.

Já no Conjunto Habitacional Vivi Xavier, o centro comercial fica localizado na Rua Maysa, 411, e a Cohab está licitando um lote, com duas lojas equivalentes a 82,82 m² de área total. E no Mercado Municipal Shangri-lá, que fica entre a Rua Visconde de Mauá com Avenida Pandiá Calógeras, o edital contempla dois lotes, cada um referente a um depósito, com 32,41 m² e 90,49 m2 de área total.

Podem concorrer ao edital pessoas jurídicas que não possuam inadimplência com a Cohab-LD em outros contratos de permissão de uso onerosa, em vigor ou encerrados. Também é exigida regularidade fiscal com a fazenda municipal, estadual e federal. Todos os critérios e requisitos podem ser conferidos na íntegra do edital, publicado na página da Cohab-LD no Portal da Prefeitura.

Os interessados em participar do certame terão até o dia 4 de março para protocolar, no Setor de Licitações da Cohab, dois envelopes. O primeiro deve conter nome da empresa e CNPJ, a proposta comercial para o box ou depósito e demais informações exigidas no edital. No segundo envelope, devem constar os documentos exigidos para habilitação. Os envelopes serão aceitos até o meio-dia, pois às 14h do dia 4 de março inicia o credenciamento para a sessão de abertura.

A chefe da Seção de Licitação da Cohab-LD, Daniela Rossafa, explicou que os valores que constam no edital para cada um dos lotes são mensalidades que devem ser arcadas pelo permissionário durante a vigência do contrato. “Essa mensalidade é o valor mínimo proposto, e a proposta comercial deve conter um valor igual ou maior. Se houver mais de um interessado no mesmo lote, abrimos a concorrência para disputa de lances, e será vencedor quem ofertar o melhor preço e estiver habilitado”, detalhou.

Dos oito lotes, quatro deles estão ocupados atualmente, e os atuais permissionários também podem concorrer no edital. Caso o atual ocupante não seja o vencedor da licitação, ele será notificado para desocupar o imóvel.

Para visitar os lotes contemplados por este edital de licitação, é preciso entrar em contato com o Setor Administrativo da Cohab-LD e realizar o agendamento. A sede da companhia fica na Rua Pernambuco, 1.002, centro. O telefone para contato é (43) 3315-2233.