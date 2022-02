Edital para Sondagem de Mercado do Ginásio Moringão é apresentado em reunião virtual

Encontro é voltado aos interessados em apresentar estudos e projetos para possível concessão da área externa do ginásio

O Programa Municipal de Concessões e Parcerias, desenvolvido pela Prefeitura de Londrina, terá mais uma atividade realizada nesta quinta-feira (10). A partir das 14h, a Fundação de Esportes (FEL) e a Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP) farão uma reunião on-line para apresentação e orientações acerca do edital público de Sondagem de Mercado do ginásio de esportes Moringão. Com este procedimento, a Administração Municipal busca interagir com o setor privado para receber estudos e propostas que possam viabilizar eventuais parcerias para a concessão da área externa do Moringão, tradicional praça esportiva e de lazer da cidade.

O encontro virtual será transmitido por videochamada e terá a presença do presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, e do secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, além de integrantes de gerências e diretorias destes dois órgãos. Para acompanhar a reunião basta clicar aqui. Mais detalhes sobre o edital e o procedimento de Sondagem de Mercado podem ser conferidos neste link https://portal.londrina.pr.gov.br/editais-e-anexos-parcerias/editais-procedimento-de-sondagem-de-mercado .

A finalidade da reunião é tirar dúvidas e instruir os empresários interessados em participar da sondagem, etapa que precede um futuro processo licitatório. Assim, serão apresentados aspectos diversos sobre o perfil do ginásio Moringão, e destacados os pontos principais do Edital de Chamamento Público nº 001/2022, que regulamenta toda essa iniciativa. O conteúdo sobre o ginásio está disponível aqui. Após isso, será aberto espaço para que os participantes façam perguntas e tenham suas dúvidas esclarecidas.

Ao participar da Sondagem de Mercado, o setor privado poderá elaborar e apresentar estudos e planejamentos para analisar a viabilidade da implementação de soluções para o espaço externo do Moringão. Isto ocorrerá por meio de sugestões para eventuais parcerias ou contratações, abarcando coleta de modelos, ideias, estudos de mercado e técnicos, avaliação de especialista, entre outras ferramentas. O espaço externo, previsto para uma possível concessão, é de cerca de 2.262 m².

Segundo o presidente da FEL, Marcelo Oguido, receber estudos da iniciativa privada, durante a fase de sondagem, será de grande proveito para levantar soluções viáveis voltadas ao bom aproveitamento da área externa do Moringão. “No momento, a Prefeitura já faz uma reforma muito importante na parte interna do ginásio, que será devolvido à população revitalizado. Este trabalho vai tornar o espaço muito mais seguro, confortável e agradável a todos que o utilizam, sejam atletas e profissionais do esporte, da cultura e de outras áreas que este equipamento abrange, bem como funcionários e o público visitante em geral. Agora, o objetivo é reunir estudos bem embasados e tentar construir junto ao setor privado uma parceria sólida para transformar a parte externa em um local mais atrativo, aproximando a comunidade”, afirmou.

Oguido disse que, dentre as ideias existentes para o entorno do Moringão, há a intenção de implantar serviços alimentação e lazer, o que poderia incluir foodtrucks e eventos, por exemplo. “Antes de qualquer coisa, é importante ouvir o que o mercado tem a nos dizer e trabalhar para explorar as melhores alternativas, que sejam viáveis, é claro, para o Município. Uma das ações, já com licitação em andamento pela própria Prefeitura, é para a instalação de uma academia ao ar livre na área externa do ginásio. Neste quadro, de soma de forças, as perspectivas são boas e esperamos que haja uma procura positiva neste chamamento público”, salientou.

Prazos e detalhes

Após a reunião de apresentação, os entes privados que desejarem formalizar o interesse em colaborar com a Sondagem de Mercado terão prazo até o dia 4 de março, às 18h. O protocolo é feito junto à Diretoria Administrativa e Financeira da FEL, pelo e-mail diretoriadmfel@gmail.com . É necessário informar no campo assunto “SONDAGEM DE MERCADO” – Edital nº 001/2022.

Já o prazo para elaboração do modelo de negócio para subsidiar a concessão da área externa do Moringão será de 45 dias, contados a partir da reunião de apresentação do edital. Os custos decorrentes do processo cabem exclusivamente às empresas.

Durante o prazo dos editais, serão disponibilizadas datas para que os interessados possam agendar reuniões individuais. Estes atendimentos poderão ser em formato presencial, remoto ou mesmo com visitas técnicas aos equipamentos públicos.

A Sondagem de Mercado integra o Programa Municipal de Concessões e Parcerias de Londrina, com base na Lei Municipal nº 13.299/2021. As concessões ou parcerias público-privadas são contratos firmados entre o poder público e a iniciativa privada para transferir, por tempo determinado, a gestão de um espaço ou serviço público.

Sobre o Moringão

O Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez é administrado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), tanto em sua parte interna como externa. O local suporta hoje até 7,5 mil pessoas durante jogos, shows, apresentações culturais, formaturas e outros eventos. O endereço é Rua Gomes de Carneiro, nº 315, próximo ao Zerão.

Atualmente, o Ginásio está passando por reformas na área interna, tendo como foco principal a substituição e revitalização de toda a cobertura com telhas termoacústicas. O investimento total da obra é de mais de R$ 7 milhões, e a obra também abrange a recuperação das instalações elétricas, climatização, novo sistema de som, iluminação em LED e outras melhorias.

NCPML