Educação e Hoftalon realizam mais um mutirão de consultas oftalmológicas

Desta vez, serão atendidos 130 alunos, de 6 a 10 anos, do ensino fundamental das escolas da zona leste de Londrina; ação faz parte do projeto Pequenos Olhares

Neste sábado (11), das 8h às 12h, a Secretaria Municipal de Educação e o Hospital de Olhos de Londrina (Hoftalon) vão realizar mais um mutirão de consultas oftalmológicas para os alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. A ação acontecerá na sede da Escola Municipal Carlos Kraemer, que fica na Rua Tremembés, 791, no Jardim Castelo.

O objetivo é atender cerca de 130 alunos, de 6 a 10 anos, matriculados nas escolas municipais da região leste. Durante a manhã, eles vão passar por uma consulta médica e farão exames oftalmológicos. No local, será montado um consultório com a ajuda dos equipamentos médicos portáteis, que serão levados pelos profissionais de saúde.

Todos os alunos passarão pelos exames clínicos e quando constatada a necessidade, aqueles que não têm poder aquisitivo, receberão gratuitamente a prescrição médica e a armação com o grau correto dos óculos. “Essa ação é de extrema importância para o bom desempenho e desenvolvimento dos alunos no ambiente escolar e para aumentar a qualidade de vida dessas crianças, que muitas vezes não sabem que têm dificuldades visuais”, acredita a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.

Esse mutirão faz parte do projeto Pequenos Olhares. Além dele, a Secretaria de Educação e o Hoftalon realizam juntos o projeto Primeiros Olhares, que atende as crianças de zero a 5 anos, que estão matriculados na educação infantil. A última edição do “Primeiros Olhares” aconteceu na manhã de 12 de maio, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Antonieta Trindade, que fica na Rua Salim Sahão, 60, no Alto da Boa Vista, e contou com o atendimento médico de 100 crianças (leia mais aqui).

Para selecionar as crianças que passarão pelos exames clínicos, os educadores são capacitados pelos médicos do Hoftalon. Segundo a gerente de Educação Especial da Secretaria de Educação, Cristiane Sola, dessa maneira, eles conseguem realizar testes de acuidade visual nas crianças e quando constatam alguma dificuldade visual nos pequenos, já encaminham para o atendimento médico especializado que acontece nos mutirões, como no de sábado.

NCPML