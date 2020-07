Educação encaminha nova pesquisa aos pais de alunos e professores  

Objetivo é reavaliar as aulas remotas, que vem ocorrendo durante a pandemia do novo coronavírus

A Secretaria Municipal de Educação (SME) enviou, na terça-feira (31), via grupos de WhatsApp, um formulário aos pais dos alunos da rede municipal de ensino, com o intuito de avaliar as aulas que estão sendo realizadas de maneira remota desde abril. A participação dos pais é muito importante, pois a partir dos dados coletados novos encaminhamentos poderão ocorrer nas próximas semanas.

O formulário consiste em perguntas objetivas sobre quanto tempo os alunos estão levando para realizar as lições de casa; se as atividades estão complexas; se a quantidade de atividades fornecidas está adequada; se as aulas estão claras; além de identificar a condição da família neste momento, tal qual o nível de ansiedade e estresse para o acompanhamento acadêmico do aluno. Há ainda um questionamento aberto, onde os pais podem descrever sugestões ou críticas acerca das aulas remotas. A pesquisa deve ser respondida até domingo (5), às 23h59.

Para os pais que não possuem acesso direto aos grupos de WhatsApp da SME, é possível solicitar o formulário impresso diretamente na unidade escolar em que o filho está matriculado. A entrega desta ficha também está sendo feita juntamente com a distribuição do material didático dos alunos, nesta semana.

Segundo a assessora pedagógica da SME, Mariangela Bianchini, o questionário é de extrema relevância para a avaliação do Plano de Estudos Dirigidos (PED) que vem sendo oferecido, durante a pandemia do novo coronavírus. “É muito importante a participação de todos os pais na pesquisa, para que possamos traçar encaminhamentos mais assertivos. Queremos saber como as famílias estão encarando as atividades remotas. São elas quem estão vivenciando as atividades escolares em casa e, portanto, possuem papel fundamental na avaliação de tal situação”, frisou.

É a segunda oportunidade em que este tipo de formulário está sendo encaminhando aos pais dos alunos da rede municipal de ensino. No início de maio um outro questionário já havia sido preenchido por mais de 20 mil famílias. “A primeira pesquisa foi muito útil. Conseguimos fazer bastante mudanças. Temos uma comissão formada por professores, diretores, coordenadores e servidores da SME que tabulam todas as questões preenchidas. Queremos entender se a forma como estamos trabalhando está de acordo ou não com a situação vivenciada pelos pais”, explicou a assessora.

Professores

A partir da quinta-feira (1) os professores da rede municipal também irão receber um questionário avaliativo sobre as aulas remotas. O material, bem como o dos pais, será entregue através de grupos de WhatsApp e também deverá ser respondido até domingo (5), às 23h59.

Para os docentes haverá mais questões abertas a fim de entender melhor a condição de trabalho que está sendo vivenciada por eles. Na última avaliação realizada, aproximadamente, 3 mil professores responderam o questionário. “A participação deles é fundamental para nossos encaminhamentos futuros. São eles que estão vivenciando toda essa nova sistemática de trabalho e, portanto, são eles que podem nos guiar para um caminho mais eficaz” disse Mariangela.

Por decreto as aulas presenciais estão suspensas até 31 de julho. Esta data ainda pode ser estendida.

NCPML