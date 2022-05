Educação entrega quimonos para alunos do projeto de judô no sábado (21)

Receberão a vestimenta, utilizada durante a luta, 120 alunos da Escola Municipal Ignez Corso Andreazza matriculados no projeto

Neste sábado (21), às 9h, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), fará uma entrega de 120 quimonos para alunos da Escola Municipal Ignez Corso Andreazza matriculados no projeto gratuito de judô promovido pela SME em conjunto com a Associação Londrinense de Judô. A entrega acontecerá na sede da unidade, na Rua John Lennon, 78, Conjunto Vivi Xavier.

Desde fevereiro, alunos do Ensino Fundamental Escola Municipal Ignez Corso Andreazza estão participando de aulas de judô, gratuitamente, através do projeto. Também estão participando outras três escolas municipais: América Sabino Coimbra, Osvaldo Cruz e Eugênio Brugin, somando 300 alunos praticando a luta em contraturno escolar.

As aulas são ministradas nas sedes das escolas, pela Associação Londrinense de Judô, sob coordenação de Thaisa Costa Dias e dos professores Kesseley Tamara Prestes dos Nascimento e Andrey Arcini Ferreira. As atividades acontecem de uma a duas vezes por semana e serão realizadas até dezembro, dentro do calendário escolar.

Todos os alunos do projeto receberão um quimono, que é a vestimenta utilizada durante a luta, para que tenham condições adequadas para praticar o esporte. O município está investindo mais de R$ 25 mil reais para a execução do projeto de judô, que inclui a entrega dos quimonos pela Associação Londrinense de Judô.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, ressaltou que o objetivo da iniciativa é que as crianças tenham a oportunidade de conhecer as artes marciais, como o judô, que além de ser um esporte, ajuda na disciplina das crianças. “Nossa intenção é oferecer, para as crianças da rede, atividades esportivas e culturais que ou elas teriam que pagar para ter acesso ou não participariam”, frisou.

O projeto de artes marciais faz parte da parceria firmada recentemente pela SME com cinco entidades culturais e esportivas de Londrina para a realização de ações junto a 2.200 alunos de 37 escolas municipais. A parceria aconteceu por meio da publicação de editais de chamamento público. Ao todo, serão investidos R$ 530 mil para a realização das oficinas no decorrer de 2022, oferecendo projetos de artes marciais, dança, arte circense, teatro e canto coral aos alunos da rede.

