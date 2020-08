Educação firma parceria com empresa de tecnologia

Ideia é implementar e desenvolver uma plataforma de ensino educacional para as escolas locais, de forma gratuita

Amanhã (12), às 14 horas, a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, firmará uma cooperação técnica com a empresa indiana de tecnologia, Tata Consultancy Services do Brasil Ltda (TCS). A assinatura do termo de cooperação será na sede da Secretaria Municipal de Educação, que fica na Rua Mar Vermelho, 35.

O objetivo da parceria é implementar uma plataforma de ensino educacional para as escolas municipais de forma gratuita. Para isso, será utilizado o sistema desenvolvido pela empresa de tecnologia da informação (TCS), chamado Plataforma TCS iON de ensino digital, que ajudará na atualização dos métodos e das estratégias educacionais no ambiente virtual.

A intenção é que a rede municipal de ensino utilize-se desta tecnologia durante o período em que perdurar a pandemia gerada pelo novo coronavírus, por isso a cooperação será válida até o final de março de 2021. Inicialmente, a Secretaria Municipal de Educação selecionou a Escola Municipal Carlos Dietz para ser a primeira a receber a iniciativa. Ela comportará o projeto-piloto, que pretende melhorar a qualidade do ensino virtual.

“O sistema já foi instalado nos computadores da escola e ele começará a ser utilizado assim que for assinado o Termo de Cooperação Técnica com a TCS. As crianças vão poder fazer as atividades através dessa plataforma, que possui mais ferramentas e recursos facilitando a interação entre professores e alunos e promovendo a aprendizagem. É uma forma de facilitar o ensino remoto e restabelecer o vínculo entre as crianças e os professores”, explicou a gerente responsável pelo projeto na Secretaria de Educação, Hylceya Ferreira.

A parceria não terá custos para a Prefeitura de Londrina e para que todos os funcionários saibam como utilizá-la, desde abril deste ano, a TCS promoveu diversas apresentações sobre o sistema da plataforma TCS iON de ensino digital para os profissionais da rede pública.

NCPML