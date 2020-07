Educação participa da campanha “Eu Ajudo na Lata”

A ação está em sua oitava edição e tem como objetivo arrecadar lacres de alumínio que serão revertidos na compra de equipamentos de mobilidade

Por meio de uma ação social e sustentável, a Unimed Londrina promove a oitava edição da campanha “Eu Ajudo na Lata”, que tem por objetivo arrecadar lacres de alumínio que serão encaminhados a cooperativas de reciclagem. Com o dinheiro, revertido da arrecadação, será possível comprar novas cadeiras de rodas e outros equipamentos de mobilidade, que posteriormente, distribuídos para as instituições de Londrina e região que foram selecionadas.

A campanha envolve a comunidade local e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME), com a participação de escolas municipais e CMEIs do município. Carla Cordeiro, que integra a equipe de Apoio Pedagógico da SME, destaca a importância da Secretaria em colaborar. “O programa é muito importante, visto que ele visa não só a questão de ajudar o próximo, no sentido da solidariedade, mas também, pela preservação do meio ambiente, já que são pontos fundamentais nos quais trabalhamos com os alunos e que veem ao encontro com o pensamento e a linha de trabalho das nossas escolas”, disse.

Devido à pandemia do novo coronavírus e com o fechamento das escolas e CMEIs, por meio do decreto municipal, essas entidades não serão mais os pontos de coleta. “Neste momento, em que não podemos ter as aulas presenciais, não somos mais o posto de coleta. No entanto, algumas escolas já estavam arrecadando os lacres de alumínio desde o começo do ano e, dessa forma, nós orientamos que elas entreguem a quantia já arrecadada nos outros postos de coleta da Unimed. E claro, as famílias que tiverem interesse em ajudar na campanha arrecadando um número maior de lacres, têm estes outros pontos de coleta para fazer essa entrega”, frisou Cordeiro.

De acordo com a gerente da Área de Sustentabilidade da Unimed Londrina e organizadora da campanha, Fabianne Piojetti, a parceria com a Secretaria de Educação é muito importante. “Esse é o grande diferencial da campanha em Londrina, visto que estabelecer a parceria com a secretaria potencializou muito a arrecadação, assim como, incentiva também, a discussão junto aos alunos sobre a importância da reciclagem, cuidado com o meio ambiente e cidadania, por meio de uma ação tão simples”, destacou.

Nesta oitava edição, as instituições selecionadas para receber os equipamentos foram a Cáritas Arquidiocesana de Londrina, a Associação Flávia Cristina, a União dos Deficientes Físicos de Cambé, o Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais (ILECE), a Casa Dia para Idosos de Londrina e o Lar Jayme Watt Longo de Bela Vista do Paraíso. A Secretaria Municipal de Educação, que será contemplada com uma cadeira de rodas.

Mesmo com a pandemia da Covid-19, as coletas continuam seguindo as medidas protetivas recomendadas pelos órgãos de Saúde. “As pessoas atendidas pelas instituições continuam com as necessidades e, ainda mais com pandemia, reforçamos a importância da arrecadação. A entrega pode ser feita com toda a segurança e todos os cuidados em qualquer ponto de atendimento da Unimed”, reforçou a gerente de sustentabilidade da Unimed. Até o momento, foram arrecadadas cerca de mil garrafas com lacres de alumínio, o que equivale cinco cadeiras.

Os interessados em participar podem doar os lacres de alumínio nos pontos de atendimento da Unimed, como a sede administrativa da cooperativa (Avenida Ayrton Senna, 1.065, 4° andar), Clínica de Vacinas, Clínica Multiprofissional/Unimed Saúde ou nos escritórios regionais de Cambé, Ibiporã, Rolândia, Arapongas e Assaí. Lembrando que a entrega deve ser realizada respeitando as medidas protetivas em virtude da Covid-19.

Em agosto, será realizada uma votação no site da Unimed Londrina que tem por finalidade escolher qual a instituição receberá mais cadeiras de rodas. No entanto, todos as instituições ganham. O resultado final da votação será realizado no começo de setembro e a entrega será feita na primeira quinzena desse mês.

Sobre a campanha

O programa “Eu Ajudo na Lata” ocorre desde 2013. Na última edição, a ação arrecadou 3.053 garrafas cheias de lacres, equivalente a quase 2 mil kg de alumínio. O material foi encaminhado à reciclagem e possibilitou a compra de 20 cadeiras de rodas. Posteriormente, foram doados mais seis equipamentos pela cooperativa médica e por outros clientes, que ajudaram na compra e restauração das cadeiras de rodas. Assim, foi possível distribuir 26 unidades para nove instituições de Londrina e região.

