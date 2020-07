Educadores físicos abrem inscrições para o “Mexa-se na Quarentena”

Os profissionais de Educação Física do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) estão disponibilizando um curso on-line pela Escola de Governo da Prefeitura de Londrina em prol da melhoria da qualidade de vida da população. O curso “Mexa-se na Quarentena” traz exercícios físicos diversos e está com as inscrições abertas, a partir desta quarta-feira (15). Os interessados podem participar das aulas através deste link (Acesse aqui) , com a chave de inscrição: ATIVIDADE-2020.

O objetivo é ajudar as pessoas a praticarem alguma forma de atividade física, durante o período do isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus. Assim, aqueles que desejam melhorar a qualidade de vida através do movimento, podem se inscrever gratuitamente nas aulas ministradas pelos servidores municipais. Vale lembrar que o canal do NASF no YouTube também oferece vídeos para ajudar qualquer pessoa a manter o corpo em forma.

Para as aulas, os professores Adair dos Santos, Anne Cristine Becchi e Edcarlos Aparecido Vaccario estão levando em consideração os possíveis locais para a execução dos movimentos e objetos que as pessoas têm em casa. Há arquivos escritos e vídeos trazendo mais informações sobre alongamento, exercícios de força utilizando o colchonete, de aeróbica e de flexibilidade, além de orientações e cuidados que todos devem ter com o posicionamento correto do corpo e de execução de cada exercício, e também sugestões de roupas e calçados adequados para a prática esportiva. A carga horário total do curso é de 6 horas.

NCPML