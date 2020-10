ELEIÇÕES 2020: ACIL reúne candidatos a prefeito para abordar desenvolvimento econômico de Londrina

No dia 06 de outubro, próxima terça-feira, a partir das 18h30, a ACIL realizará o encontro “Sua excelência, o eleitor: os compromissos dos candidatos com o desenvolvimento econômico de Londrina”.

O evento recebe o apoio das entidades Sindimetal, Fiep, Sinduscon, Sociedade Rural do Paraná, Ceal, Sincoval, Sescap, Secovi, Sincil, Sindicato Rural Patronal, Sinfor, Londrina Convention Bureau, Observatório de Gestão Pública de Londrina, Abrasel e ACIL Jovem.

Os 10 candidatos que concorrem à cadeira do Executivo receberam o convite para a sabatina e confirmaram a participação.

Para atender os protocolos estabelecidos pelos órgãos de Saúde devido à pandemia da Covid-19, o evento ocorrerá em formato digital. Cada candidato estará em seu próprio estabelecimento e a transmissão será através do Canal do Youtube ACIL Londrina.

Os postulantes ao cargo de prefeito discorrerão sobre uma pauta de interesse comum do setor produtivo de Londrina. Em três rodadas de perguntas, cada um terá dois minutos para falar sobre o assunto e a ordem de respostas será definida através de sorteio em tempo real. Ao final, por ordem alfabética, os candidatos terão um minuto para as considerações finais.

Os questionamentos referem-se a temas fundamentais para a atuação do próximo prefeito como Desenvolvimento, Plano Diretor e Desburocratização.

“O entendimento da ACIL e das demais entidades é que o dinamismo econômico, ou seja, menos gargalos, mais empresas, mais empregos, mais renda e mais arrecadação de impostos, é um pressuposto para uma administração pública com mais recursos para atender as demandas prioritárias do cidadão, proporcionando um ambiente de negócios do município mais dinâmico”, ressalta a vice-presidente da ACIL, Marcia Manfrin.

Por se tratar de um encontro pacífico, onde o interesse maior é dar amplitude às propostas de cada candidato a respeito do desenvolvimento econômico de Londrina, não serão permitidas réplicas ou tréplicas.

Para suporte jurídico, também irá compor a sabatina uma comissão julgadora formada por representantes de entidades locais. São eles Fabrício Salla, advogado e diretor da ACIL; Viviane Mendonça, advogada e assessora jurídica do Observatório de Gestão Pública; e Francisco Luis Hipólito Galli, advogado e diretor de Fomento da Sociedade Rural do Paraná.

A sabatina será mediada pelo jornalista Diogo Hutt.